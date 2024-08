Comencen les obres de construcció i renovació del parc Prat del Senzill

A més del 'pump track', s'hi afegirà una pista ciclista que complementarà les noves instal·lacions. Aquesta pista proporcionarà als més petits un espai dedicat per aprendre i practicar l'esport, afavorint l'activitat física i promovent un estil de vida saludable.

Fins a finals d'any, es retirarà tota la maquinària antiga i malmesa, preparant el terreny per a la creació d'aquestes noves zones. Aquest procés serà essencial per assegurar que les noves instal·lacions es puguin construir sobre una base neta i en condicions òptimes.

Igualment, durant tot el mandat, es treballarà en la renovació del parc, un procés que es realitzarà en diverses fases. Aquesta remodelació té com a objectiu transformar el parc Prat del Senzill en un entorn més verd i accessible per a tothom, oferint espais de lleure més còmodes i atractius.

Per El Periòdic

