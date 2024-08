Aaron Ganal passa a formar part del primer equip

Després de tornar a casa seva l’estiu del 2022, el tricolor ha format part del treball de pretemporada del MoraBanc i ha gaudit de bons i profitosos minuts a l’antiga coneguda LEB Plata, on va marxar cedit al Talavera i al CB Benicarló, respectivament. D’aquesta manera, Ganal es converteix en el representant andorrà del primer equip del club.

El MoraBanc Andorra i Aaron Ganal han allargat la seva vinculació per dues temporades més. Així, el jugador de 20 anys passa a formar part del primer equip del club aquest curs.

Per El Periòdic

