Verdú afronta a Nova Zelanda una "estada fonamental" per al seu rendiment

Joan Verdú es troba a Nova Zelanda en el que és la seva pretemporada a sobre dels esquís, una preparació que l’ha de fer estar a punt per a l’inici de la Copa del Món a Solden al mes d’octubre. Segons han indicat des de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), aquesta estada és fonamental en el seu rendiment i per això també es fa en progressió, amb una primera fase d’adaptació que es duu a terme amb cura per no saltar-se cap pas.

L’equip ha realitzat els primers entrenaments en aquests dies inicials amb "dues sessions d’esquí lliure, una jornada de plomes i educatius i un últim dia d’adaptació amb pal llarg en pista sense aigua i sense tractar", ha explicat l’entrenador Juan Lago. Ara, i després de dos dies de descans, Verdú començarà amb els entrenaments de qualitat "amb aigua i pista preparada, amb tot", en paraules del tècnic.

D’aquesta manera, primerament s’ha fet el que estava previst de treball d’adaptació de quatre dies amb descans, per iniciar ja entrenaments complets. El viatge a Nova Zelanda es va iniciar el 14 d’agost. Aquests primers dies l’equip es troba a Roundhill, després marxarà a Coronet Peak i, finalment, a Ohau, per completar una estada de llarga durada que acabarà amb la tornada a Andorra el 23 de setembre.