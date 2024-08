'Charly' Boga serà el tercer porter de la plantilla de l'FC Andorra

El sentinella català ha causat molt bones impressions des de la seva arribada a l'estada del Pinatar i s'ha guanyat la confiança del cos tècnic de Costa. Així, completarà el triumvirat de porters que defensaran el marc pirenaic aquesta temporada acompanyant els experimentats Nico Ratti i Oier Olazábal. Boga, qui lluirà el dorsal 31, estarà en dinàmica del primer equip durant la setmana i baixarà a jugar amb l'equip de Primera Catalana sempre que no se'l requereixi.

El porter del Nàstic Manresa, Carlos Boga, ocuparà el rol de tercer porter de la plantilla entrenada per Ferran Costa. 'Charly', qui va arribar aquest estiu procedent del juvenil de Las Palmas i tindrà fitxa amb l'equip afiliat, estarà a cavall entre el primer equip i el Nàstic Manresa completant així la porteria tricolor.

Per El Periòdic

Plantilla per al curs 2024/25

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació