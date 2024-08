Cachafeiro tanca el curs europeu a Bèlgica

Immers en la lluita per ser campió d'Espanya en categoria Mini, Tony Cachafeiro reprèn el curs 2024 amb la disputa de la quarta i darrera ronda de la IAME Euro Series a Gant, Bèlgica. En la cita internacional, la qual reuneix als millors pilots de kàrting del planeta, l'andorrà està lluitant pel top10 sent el millor dels qui competeixen en el Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK) tot i ser circuits nous per a ell.

Per això, el jove pilot va disputar el passat cap de setmana el Campionat Benelux amb els objectius de rodar de nou després de l'aturada d'estiu, posar a punt el seu vehicle i agafar sensacions al circuit de Gant.

Cal destacar que de cara al dissabte s'espera pluja, i que aquesta ronda de la IAME Euro Series serà la primera cita del calendari de Cachafeiro després de l'aturada, i que continuarà amb el Campionat Valencià de Kàrting (CKCV) i el CEK, en els quals lluitarà per la primera plaça de la general.

"Estic amb ganes de començar la segona part de l'any. He gaudit la parada estiuenca, però estic desitjant fer ja el que més m'agrada", ha reconegut el tricolor, afegint que la prova d'aquest cap de setmana serà difícil, tot i que "ho donarem tot per continuar assolint bons resultats".