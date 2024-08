En tàndem Xavi Jové i Roger Turné acaba 22è a la segona etapa de la Swiss Epic

Si la primera etapa de la Swiss Epic va ser bona per l’equip de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), format per Xavi Jové i Roger Turné, la segona, amb un total de 76 quilòmetres, ha estat encara millor. La dupla ha finalitzat 22a amb un temps de 4:02:46 a 19:52 dels guanyadors.

Pel que fa a la cita, la parella del Principat s'ha trobat de nou un tap a l'inici, el qual no ha afectat tant com ahir i han pogut imprimir un bon ritme des del principi. Rodant moltes vegades amb els grups capdavanters, Jové i Turné han tornat a demostrar que s’entenen molt bé i que el seu treball en equip els dona bons resultats.

S’han trobat altra vegada amb uns paisatges de somni, aquest cop, amb un recorregut que ha arribat a coronar l’Scaletta Pass de 2.606 metres. El descens des del cim fins a la meta ha estat vertiginós, però de nou els corredors de la FAC han mostrat tenir una molt bona tècnica de descens.

Només acabar la prova, Turné ha explicat que "hem apretat a la primera pujada per intentar estar al davant, ja des del començament, cosa que hem aconseguit". Per la seva part, Jové ha afegit que "hem anat amb un grup capdavanter durant molta estona, tot i tornar a agafar una mica de tap, que aquest cop no ens ha afectat molt".

La tercera etapa tindrà un total de 64 quilòmetres i anirà de Davos a Davos, amb un desnivell positiu i negatiu de 2.100 metres.