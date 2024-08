El condicionament de la gespa de Prada de Moles tindrà un cost de 58.684 euros

En darrer lloc, cal recordar que el rugbi continua una temporada més a les instal·lacions de Prada de Moles, on disputarà els partits de la Divisió d’Honor B espanyola i on aquesta mateixa setmana ja ha començat la pretemporada.

El termini amb què compta ara l’empresa per fer la instal·lació d’aquesta gespa és de cinc dies, tal com es concreta en el mateix edicte d’adjudicació que s'ha publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El Comú d’Encamp ha adjudicat els treballs per al condicionament de la gespa artificial del terreny de joc de Prada de Moles. L’adjudicatària ha estat Fieldturf Poligras, SA, la qual percebrà un import de 58.684 euros per dur a terme aquests treballs. Cal tenir en compte que es tractava d’un concurs internacional, ja que calia que aquesta instal·lació complís l’homologació World Rugby.

Per El Periòdic

