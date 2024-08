Marsol deixa clar que la vinyeta per a excursionistes "s'ha d'estudiar amb tots els sectors"

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha volgut deixar clar que la informació referent a què la implantació de la vinyeta només seria per excursionistes ja es va comunicar fa mesos per part de Govern. Marsol s’ha mostrat sorpresa perquè aquest fet hagi estat notícia els darrers dies i, a més, ha volgut afegir que el Projecte de llei Òmnibus no preveu aquesta vinyeta i que, per ara, està sobre la taula: "De moment, volem estudiar la proposta i parlar amb tots els sectors”, ha afirmat.

D'altra banda, i qüestionada per la verola del mico, Marsol ha deixat clar que hi ha "tranquil·litat absoluta" respecte a aquesta qüestió. Una malaltia detectada a l'Àfrica central i que avui dia no ha repercutit en cap cas a Andorra. En qualsevol cas, la ministra ha remarcat que Govern disposa de vacunes tant preventives com posteriors al contagi, i ha demanat als residents andorrans que tinguin pensat desplaçar-se amb aquella zona "prenguin les mesures oportunes", a més de "recomanar la vacunació".