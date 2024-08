Sense sortir-se’n del guió

L’Sports Center Jane Sandanski ha estat escenari de l’estrena europea a la Champions League de futbol sala del Ranger’s, en un duel que ha acabat amb victòria dels seus rivals, el KMF Titograd, per un resultat de 4-2.

Sobre el paper ja s’esperava més superioritat dels homes de Zoran Milasevic, vigents campions de la Prva Crnogorska futsal Liga, la màxima competició nacional de Montenegro, i en cap moment s’ha sortit d’aquest guió. Això sí, la primera diana de la tarda ha arribat a favor dels lauredians, quan al minut 11 Adnan Kalajdžić s’ha fet un gol en pròpia.

Els montenegrins s’han encès encara més i han arribat amb més freqüència a partir de llavors. De fet, durant els primers 20 minuts han fet fins a 30 tirs, 10 dels quals entre els tres pals, enfront dels vuit tirs totals dels tricolor. No ha estat, però, fins al darrer minut, que els locals han donat la volta al lluminós. Primer amb un gol de Marko Spasojević i després amb un de Filip Marković a cinc segons per tancar la primera meitat.

La dinàmica no ha diferit en els segons 20 minuts, i quatre minuts després del xiulet d’inici Goran Delić ha fet el 3-1. Instants després, al 26’, Marković no ha fallat de nou a la cita amb el gol per fer el quart. A set minuts pel final, Pol Álvarez ha retallat una distància ja insalvable per tancar el duel amb el 4-2.

L’oportunitat per al Ranger’s per refer-se arriba demà contra el Futsal Club Forca de Macedònia del Nord a les 20.30 hores.

El tècnic pirenaic, Aitor Garcia, s'ha mostrat molt orgullós per la feina feta dels seus. "Hem fet una primera part espectacular. Era un partit molt complicat contra un rival que podria ser de Segona B espanyola i tots els jugadors han competit com animals", ha esmentat, elogiant també la tasca defensiva, sobretot la dels primers 20 minuts. Edgar Sánchez, per la seva part, ha pres el relleu al seu entrenador: "Hem competit, que és el que volíem, i ara toca anar per la resta de matxs, en els quals penso que traurem algun punt".