La primera convocatòria per optar a un habitatge públic serà el 16 de setembre

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament d’accés, d’adjudicació, de gestió i del procediment per determinar el preu assequible del parc públic d’habitatge, el qual amplia els supòsits per acreditar la necessitat d’habitatge. D’aquesta manera, podran accedir-hi els joves de 35 anys o menys que actualment viuen a la llar familiar per motius econòmics o altres, així com les persones que viuen en establiments hotelers o allotjaments turístics de forma temporal o permanent.

A més, una altra modificació esmentada ha estat que s’amplia la durada de la cessió dels pisos, la qual passa de tres a cinc anys, tot i que es podria prorrogar en cas que es mantinguin les circumstàncies. Una ampliació que ve a causa dels neguits que la població havia mostrat, segons ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Per altra banda, una darrera modificació del Reglament correspon al fet que fins ara era necessari tenir un contracte de lloguer per poder-se inscriure, però a partir de demà els joves de 35 anys o menys no hauran d’acreditar que tinguin llogat un pis i podran accedir al registre. Aquest darrer canvi s’ha fet pel fet que “hi ha una quantitat important de persones d’aquest perfil interessades”, ha detallat Marsol.

En referència al procediment per determinar el preu del parc públic d’habitatge, s’estableix que aquest haurà de ser com a mínim un 25% per sota del preu de mercat. Un preu que encara no es té, ja que segons ha detallat Marsol “ens falta la informació del Comú d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i per això encara no podem anunciar el preu”, ha apuntalat. En aquest sentit, Marsol ha aclarit que la informació que ha de proporcionar la corporació de la capital arribarà ben aviat, segons algunes converses. No obstant això, la titular de la cartera de Presidència ha afirmat que amb Escaldes-Engordany “no hi ha hagut aquesta facilitat per tenir aquesta informació”.

Pel que fa als primers mesos de funcionament del Registre, aquest ha permès obtenir dades reals sobre els perfils de persones que tenen necessitat d’accés a un habitatge de preu assequible i prioritzar als residents amb risc d’exclusió residencial.

Una vegada adjudicats els habitatges del Pas de la Casa, el següent dels edificis serà el de Tobira, el qual s'espera que estigui enllestit cap a finals de setembre o principis d'octubre, amb la qual cosa es podrien adjudicar els pisos a finals de 2024. Cal afegir, a més de l'edifici del Pas i el de Tobira, Marsol ha remarcat que espera que abans de finals d'any també es pugui treure la convocatòria per al de Verge de Canòlich i Roureda de Sansa.

Convocatòria d’accés d’habitatge als pisos del Pas de la Casa

El nou Reglament estableix els criteris d’adjudicació de cadascun dels edificis de pisos del parc públic de lloguer a preu assequible. La primera convocatòria s’obrirà entre les persones que ja constin inscrites en el registre entre el 16 i el 30 de setembre i correspon als 15 pisos de l’edifici La Solana del Pas de la Casa, cedits al Govern per a la seva gestió per part del Comú d’Encamp. Els preus dels habitatges aniran entre els 470 i els 825 euros, en funció del nombre de metres quadrats i/o habitacions. La mitjana del preu per metre quadrat és de 9,70 euros/m2. En la convocatòria d’accés a aquesta primera promoció ja hi podran concórrer els nous sol·licitants del Registre d’accés al parc públic d’habitatge que, a partir de demà, poden formalitzar la inscripció al registre.