Govern destinarà 100.000 euros per crear l’Agència d’Intel·ligència de la Dada

El Govern ha presentat aquest dimecres la posada en marxa de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada, un ens de país que té com a objectiu principal definir i articular les bases, metodologies i eines per a la correcta gestió, ús i explotació de les dades per obtenir una dada única i fiable. Tal com ha explicat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, el paper de l’agència se centrarà a donar les millors eines perquè, a tall d’exemple, quan un ciutadà canviï una adreça de domicili físic o bancari aquesta informació pugui ser també introduïda i canviada de forma automàtica en tots els llocs que el ciutadà ja n’hagi facilitat la informació de forma prèvia.

En aquest sentit, Rossell ha explicat que “el que garantim amb aquestes pràctiques és que la informació digital que tenen les administracions o empreses sigui fiable i confiable, per tant, millorem l’atenció al ciutadà i simplifiquem la gestió administrativa". Qüestionat per la partida pressupostària del projecte, Rossell ha detallat que serà d'uns 100.000 euros.

Així doncs, l’entitat permetrà donar consells de gestió interna i externa tant a empreses com al sector públic per tal que les dades que es gestionen dels usuaris i ciutadania sempre siguin les correctes i, per tant, no es generin disfuncions ni conflictes quan es tracten aquestes dades de forma agregada i en l’àmbit digital. A més, l’agència també donarà suport estratègic al desplegament de casos d’ús o iniciatives que integrin i valorin la utilització d’analítica de dades i la IA.