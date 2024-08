Seguretat i confiança en l'era digital: els consells policials per viure tranquil en línia.

En l'era digital, la ciberseguretat s'ha convertit en una necessitat imperiosa per a qualsevol persona que utilitzi Internet. Amb l'augment dels ciberdelictes, dos agents del cos policial d'Andorra, en una conversa amb EL PERIÒDIC, posen de manifest les claus per mantenir les teves dades més protegides. A més, expliquen han intensificat els seus esforços per educar la població sobre com protegir-se en línia, a través de consells pràctics i fàcils d'implementar.

Creació de contrasenyes segures

Un dels aspectes més importants de la ciberseguretat és la creació de contrasenyes segures. Els agents expliquen que "una contrasenya segura és una cosa que no es pugui deduir fàcilment, ni amb un programari puguis trobar-la fàcilment". Recomanen que les contrasenyes tinguin entre 8 i 16 dígits i que incloguin una combinació de majúscules, minúscules, números i símbols especials. Aquestes combinacions fan que sigui més difícil per als atacants desxifrar la contrasenya mitjançant tècniques d'atac de força bruta.

A més, els agents aconsellen utilitzar nemotècniques per recordar les contrasenyes, o bé recórrer a un gestor de contrasenyes. "L'ideal seria tenir un gestor de contrasenyes", assenyalen, tot i que adverteixen que molts usuaris encara no estan acostumats a utilitzar aquestes eines. Per a aquells que prefereixen confiar en la seva memòria, recomanen utilitzar combinacions de paraules fàcils de recordar, substituint certs caràcters per números o símbols per augmentar la seguretat.

"Amb una fotografia teva o el passaport es poden fer moltes coses, obrir un compte bancari o obrir un compte d'una empresa de criptomonedes"

El valor del doble factor d'autenticació

Un altre element clau per garantir la seguretat en línia és l'ús del doble factor d'autenticació (2FA). Aquesta capa addicional de seguretat ajuda a protegir els comptes en cas que una contrasenya sigui compromesa. Els agents expliquen que "el doble factor no és només per seguretat, sinó que també és pràctic", ja que pot prevenir accessos no autoritzats fins i tot si l'atacant ha obtingut la contrasenya.

El 2FA implica que, a més de la contrasenya, l'usuari ha de proporcionar una segona prova d'identitat, com un codi enviat al mòbil o generat per una aplicació. Aquest sistema ofereix una protecció addicional contra els intents d'accés no autoritzat.

Navegació segura i verificació de llocs web

Per navegar de manera segura, és essencial verificar que els llocs web visitats siguin legítims. Els agents recomanen fixar-se en la URL de la pàgina, assegurant-se que comenci amb "HTTPS", la qual cosa indica que la connexió està xifrada. "Fixar-nos que la URL realment és HTTPS i que està cifrada" és una de les pràctiques bàsiques que ajuden a evitar caure en trampes de phishing o altres formes de ciberdelinqüència.

A més, l'ús d'una VPN (Xarxa Privada Virtual) és altament recomanat per emmascarar la posició real de l'usuari i garantir que la informació transmesa per internet estigui encapsulada i protegida. "Un VPN et dona un plus de seguretat en que la teva comunicació és privada", expliquen els agents, subratllant la importància d'aquesta eina per protegir la privacitat en línia.

"Descarreguem per primera vegada l'Instagram, el TikTok, el WhatsApp i no parem un minut a veure quines opcions de protecció ens donen aquestes aplicacions"

Protecció dels dispositius

La protecció dels dispositius és una altra peça fonamental en la ciberseguretat. Els agents suggereixen utilitzar ordinadors amb comptes no administratius per a la navegació quotidiana. Això limita els danys potencials en cas d'infecció per malware. "El tema d'utilitzar un compte sense administrador m'evita que pugui tenir un problema major dintre del meu dispositiu", expliquen.

A més, és crucial assegurar que el router de casa estigui ben protegit. Això inclou canviar l'usuari i la contrasenya per defecte, així com evitar que es vegi el nom del router a la xarxa. Els agents subratllen la importància d'evitar que es pugui identificar la marca del router o utilitzar noms fàcils d'associar amb el propietari. "Amb una fotografia teva o el passaport es poden fer moltes coses, obrir un compte bancari o obrir un compte d'una empresa de criptomonedes", afirmen, destacant el perill d'exposar informació sensible.

El sentit comú

A més de les mesures tècniques, el sentit comú juga un paper fonamental en la ciberseguretat. Els agents recorden la importància de no prendre decisions precipitades en línia: "Descarreguem per primera vegada l'Instagram, el TikTok, el WhatsApp o el que sigui i no parem un minut a veure com funciona o quines opcions de protecció ens donen aquestes aplicacions", diuen, referint-se al costum d'acceptar termes i condicions o de fer clic en enllaços sospitosos sense verificar-ne l'autenticitat. Recomanen no obrir enllaços o fitxers adjunts de fonts desconegudes i mantenir sempre una actitud de precaució.

També és vital mantenir els dispositius actualitzats i desinstal·lar programes que no s'utilitzen. Els programes obsolets poden convertir-se en portes d'entrada per a ciberatacs. "Hem de fer les actualitzacions", insisteixen els agents, "i desinstal·lar els programaris que no utilitzem perquè es queden obsolets i són porters d'entrada".

Minimitzar la traça digital

Finalment, els agents fan èmfasi en la importància de minimitzar la traça digital que deixem a Internet. Això inclou navegar en mode incògnit, esborrar les cookies després de cada sessió i evitar guardar dades sensibles com el passaport o les dades de la targeta de crèdit en llocs que podrien ser vulnerables a atacs. "Intentar minimitzar tota la informació personal que tenim al nostre dispositiu" és clau per protegir-se de possibles robatoris de dades.

La ciberseguretat és una responsabilitat compartida entre els usuaris i les plataformes digitals. Els consells dels agents de la Policia d'Andorra són un recordatori essencial de la necessitat de prendre mesures proactives per protegir la nostra informació en un món cada vegada més digital. Amb una combinació de bones pràctiques, sentit comú i l'ús d'eines de seguretat, podem reduir significativament el risc de caure en les trampes dels ciberdelinqüents. Al cap i a la fi, com afirmen els agents, "amb una fotografia teva o el passaport es poden fer moltes coses", i és responsabilitat nostra fer tot el possible per evitar que aquesta informació caigui en les mans equivocades.