Les línies 5 i 6 seran gratuïtes del 29 d'agost a l'1 de setembre entre les 07.00 i les 20.00 hores

A partir del 25 d’agost i fins a l’1 de setembre, la circulació de vehicles quedarà interrompuda a la CG-4, des del punt quilomètric 6, a la sortida del poble de Pal en sentit nord, fins al port de Cabús, tal com va avançar aquest mitjà. L’horari de tall previst és des de les 06.00 fins a les 17.30 hores. En paral·lel, la circulació de vehicles a la CG4 des de la rotonda d’Erts fins al punt quilomètric 6, a la sortida del poble de Pal en sentit nord, quedarà restringida a veïns i clients de la zona afectada, així com a l’organització. L’horari previst de la restricció és el mateix que el citat anteriorment.

Tanmateix, es permetrà l’accés en motocicleta, acreditant entrada per veure l’esdeveniment, o en bicicleta, sense entrada, fins a una zona habilitada per a l’aparcament a l’àrea del camí dels Menairons, pràcticament a peu de pista. S’aconsella a totes les persones que vulguin desplaçar-se per veure l’esdeveniment que tinguin en compte les afectacions viàries esmentades i que facin ús del transport públic, tant de les línies nacionals (L5 i L6) que seran gratuïtes del 29 d’agost a l’1 de setembre per a tothom entre les 07.00 i les 20.00 hores, com de les línies de la parròquia de la Massana.

També, dels autobusos que l’organització dels Campionats del món posa a disposició del públic i del telecabina de la Massana, l’ús dels quals anirà vinculat a ser posseïdor d’una entrada per veure els campionats.

El Comú de la Massana prendrà les mesures escaients pel que fa a l’estacionament de vehicles en els trams esmentats. Es preveu que l’esdeveniment compti amb uns 80.000 assistents i amb la participació de més de 700 corredors provinents de 44 països, els quals competiran en alguna de les cinc disciplines dels campionats.