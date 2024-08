386.604 vehicles han entrat al país durant el juliol

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de juliol ha estat de 386.604, fet que suposa un increment respecte del mes de juliol de l'any passat del 0,9%. El total de turismes presenta un decrement de l'1,4% i el de vehicles pesants un increment del 17,3%.



Segons les dades de Mobilitat tractades pel departament d'Estadística, els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació percentual negativa del 4,2%, mentre que pels provinents de França la variació ha estat d'un 3,7% positiu. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 18,1% per la frontera hispanoandorrana. Quant a la francoandorrana, la variació ha estat positiva en un 8,9%.



De gener a juliol, i respecte al mateix període del 2023, s'ha produït un increment del 0,9% en el nombre total de vehicles, amb un decrement del 0,1% dels provinents d'Espanya i un increment del 3,1% dels que han arribat des de França.



El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.250.596, fet que representa un augment de l'1,5% respecte al mateix període anterior, en què ho van fer un total de 4.188.342. Aquells que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 6.670 unitats, un 0,2% respecte al mateix període de l'any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 4,1% (55.584 unitats més).