Air Nostrum continuarà viatjant a Madrid i operarà a Palma fins al 2026

La companyia aèria Air Nostrum continuarà donant servei a la línia de Madrid i engegarà també la de Palma fins a 2026, com a mínim. Així ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, qui ha fet també balanç del bon afer de la prova pilot emmarcada en els tres primers mesos d'aquest 2024: "Gràcies a l'èxit de la prova pilot, podrem continuar potenciant l'aeroport de la Seu i estar al costat del sector turístic amb una oportunitat de negoci pels nous visitants", ha apuntalat.

En termes de xifres, Forné ha indicat que la prova pilot amb la capital balear ha deixat recollits un total de 2.594 passatgers i un 70% d'ocupació mitja de tots els vols. El registre més alt d'ocupació es va donar al febrer, amb un 81%, i el pic més elevat ha sigut del 94%. D'aquesta manera, el cost per a Govern ha sigut totalment gratuït, ja que la línia "s'ha sustentat per si sola". Per altra banda, i pel que es refereix a la línia que opera en la capital espanyola, el total de passatgers ha sigut de 18.600, amb una ocupació mitja del 52% i un percentatge de 69% al febrer. El pic d'ocupació més alt ha sigut del 92%.

Així doncs, l'Executiu enceta ara una nova prova per continuar donant freqüència a ambdues línies amb la companyia Air Nostrum, la qual fins ara només operava amb els vols cap a Madrid. El tret de sortida es donarà el 28 de setembre, estenent-se fins al desembre d'enguany. "Com va sortir tan bé la prova pilot, vam començar a treballar en un concurs únic de dues línies per tenir-les de manera fixa i regular", ha destacat Forné, tot indicant que sobre la taula hi havia dues adjudicacions possibles: Air Nostrum i Swiftair.

Finalment, es van decantar per la primera, ja que la segona companyia aèria no va superar la primera fase administrativa per manca de documentació. Sobre Air Nostrum, Forné ha ponderat que és una companyia connectada amb tots els vols de l'aliança Oneworld, en què tots els bitllets venuts en connexió amb aquesta es consideren d'un únic trajecte. "Si una persona vol viatjar des de San Francisco a Andorra la Vella, ho pot fer directament sense haver d'agafar un altre bitllet", ha emfatitzat.

Segons ha posat en relleu el secretari de Transports, l'adjudicació es podria dividir en dues parts. La primera és la relativa a aquest 2024, en què Govern invertirà 220.000 euros en els vols a Palma a partir de la data esmentada. La freqüència s'estendrà per catorze setmanes i fins a finals d'octubre operarà de dimarts a dissabte, amb dues freqüències setmanals. De cara al novembre i el desembre, els passatgers interessats només podran volar els dissabtes i diumenges. Per altra banda, la segona part de l'adjudicació és la relativa al 2025 i el 2026, en què l'Executiu destinarà 660.000 euros per a la línia de Palma i 940.000 euros per a la de Madrid. Així i tot, Forné ha recalcat que "els imports que s'hauran de pagar després seran substancialment inferiors a aquestes quantitats".

Finalment, i qüestionat per possibles altres destinacions aèries que es puguin trobar ara sobre la taula, el secretari d'Estat ha descartat qualsevol opció a curt termini, especialment la referida a París: "Estem centrats en aquestes dues destinacions i tot i que s'han anat fent millores en l'aeroport de la Seu, s'hauria de fer una inversió en la càrrega dels combustibles si es volen fer vols de major durada", ha afirmat, tot i que deixant la porta oberta a què sí que es puguin fer altres proves pilots en un futur més llunyà.

El bus nocturn arribarà el pròxim 2 de setembre

Previsiblement, la freqüència nocturna dels busos del país començarà el 2 de setembre; és a dir, d'aquí a onze dies. Així ho ha expressat Forné, qui també ha destacat que hi haurà reforços dels serveis escolars i que es troben actualment estudiant com mirar d'ampliar el servei diürn, previst per a finals d'any: "Estem treballant amb el sector i amb la Cambra de Comerç. Serien dos combois que sortirien des del centre, però hem de mirar de manera més eficient com estan funcionant les línies i la capacitat de cadascuna", ha apuntalat. El secretari de Transports ha finalitzat la seva intervenció assegurant que l'actual Govern "ha creat una cultura de busos que fins fa quatre anys no existia".