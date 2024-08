El Comú de Sant Julià aprova la creació de nous departaments a la corporació

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat l'actualització de l'organigrama i del mapa general de llocs de treball del Comú. Aquesta aprovació, feta aquest dijous durant la sessió de consell, suposarà la modificació o la creació de nous llocs de treball de l'organigrama comunal per obtenir una millor adequació, eficiència i funcionament dels serveis que s'ofereixen. El cònsol major, Cerni Cairat, ha defensat que les propostes de canvi suposaran millores en l'àmbit de "creació de noves places en departaments, on avui van molt coixos, com per exemple el departament de serveis generals en matèria de sostenibilitat o en departament d'urbanisme", informa l'ANA.

Entre els llocs de treball que es modificaran destaca la creació d'un gabinet jurídic que servirà perquè l'actual advocat del Comú pugui representar la corporació en litigis. Des de la majoria opinen que la creació d'aquest servei servirà per optimitzar els recursos i perquè els advocats, si calgués, puguin "efectuar tasques de representació davant l'administració de la justícia de la mateixa corporació i creiem que és un canvi positiu", ha argumentat Cairat. La mesura no ha agradat a l'oposició perquè "comportarà un cap de gabinet jurídic i, per tant, un salari més", ha precisat Josep Majoral, qui ha agregat que "som del parer d'externalitzar aquests serveis amb advocats de primer ordre del país i no haver d'estar sempre lligats amb un advocat intern de la mateixa casa". Per contra, Cairat ha manifestat que el gabinet jurídic permetrà un estalvi de 40.000 euros. "Tot allò que puguem fer des de la casa i amb un sentit de l'eficàcia dels recursos públics ho assumirem, ha relatat el cònsol major lauredià.



D'altra banda, els consellers han aprovat per unanimitat facultar el Comú per iniciar el procés de presentació de la proposició de llei de modificació de la Llei del cens, amb l'objectiu de "facilitar la vida a l'administrat i a l'administració". Això agilitzarà i generarà una millor eficiència en les altes i baixes censals o en els canvis de residència dels ciutadans. Un cop aprovat això, ara la proposició de llei haurà d'entrar a tràmit parlamentari i els grups del Consell General hauran d'aprovar aquestes modificacions.

Millores a la carretera de la Rabassa

També s'ha aprovat per unanimitat l'adjudicació del concurs de millores viàries de la carretera de la Rabassa per un import de gairebé 400.000 euros a l'empresa Progec. Les obres consistiran a millorar la seguretat de la via, eixamplant vora uns 70 metres la calçada de la CS-130, i alhora es preveuen millores a la xarxa d'aigua potable per tal d'interconnectar diferents dipòsits d'aigua de la parròquia.



El consell de Comú també ha servit per presentar i informar de l'execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l'exercici del 2024. La liquidació del pressupost del primer trimestre presenta un saldo positiu d'1.725.990 euros, amb uns ingressos de 3.363.102 euros. Pel que fa a les despeses, han estat d'1.637.111, el que representa un 47% d'execució del pressupost. Cal destacar que l'endeutament del Comú a 31 de març es va situar al 51%, amb un import total de 8.785.877 euros.