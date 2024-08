La pernoctació mitjana dels turistes al juliol es manté en 2,5 nits, igualant la del mateix mes de l'any passat. Dels turistes que han visitat Andorra, un 74,4% ha optat per allotjar-se en hotels, aparthotels o apartaments turístics, mentre que un 13,7% ha triat l'habitatge de familiars o propi, i un 11,9% s'ha decantat per altres opcions com càmpings. Pel que fa a la categoria d'allotjament escollida, destaca la de quatre estrelles, la qual ha atret un 35,4% dels turistes. Les zones més freqüentades per pernoctar han estat Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, amb un 24,1% cadascuna.

En termes generals, el mes de juliol ha registrat l'entrada de 955.660 visitants al país, dels quals 594.137 són excursionistes (62,2%) i 361.523 són turistes (37,8%). Aquestes xifres representen un descens del 2,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. Tant el nombre de turistes com el d'excursionistes ha disminuït, amb caigudes del 2,1% i 3,3%, respectivament.

Per país de residència, els visitants d'altres procedències han experimentat un increment del 8,3%, mentre que els visitants espanyols i francesos han registrat una davallada del 5% i 4,1%, respectivament.

Finalment, cal destacar que, entre els visitants que han vingut al juliol, un 41,2% ho ha fet en família, un 37,8% en parella i un 14% amb amics. Un 60,9% dels visitants ha manifestat que ha vingut per fer compres, sent aquest el motiu principal tant per als excursionistes (74,7%) com per als turistes (41,7%).