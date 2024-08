Xavi Jové i Roger Turné entren en el top20 de la general de la Swiss Epic

L'equip de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha anat de menys a més a la tercera etapa de la prova Swiss Epic. El conjunt ha finalitzat amb bones sensacions i remuntant posicions, cosa que els ha permès acabar l'etapa en una meritòria 21a posició i estar en el top20 de la general provisional de la prova.

Aquesta tercera etapa ha estat molt tècnica pels ciclistes, ja que han hagut de demostrar la seva acurada tècnica en descens per intentar esgarrapar el màxim de temps possible al cronòmetre. Els del Principat han anat de menys a més i al final han pogut avançar contrincants per acabar en la 21a posició, després de passar per Alp Drusatscha, de 1.770 metres, a la recta final de recorregut.

Malgrat les dificultats, i les males sensacions inicials, Xavi Jové i Roger Turné aspiren a entrar en el top20 final de la classificació general, quan encara falten dues jornades per finalitzar. Jové ha analitzat l'etapa dient que "ha estat una etapa molt tècnica amb molts corriols, molt maca i l'hem encarat de menys a més. Estem remuntant posicions, ara estem al top20 i a veure si demà podem fer més feina i avançar posicions". Turné, per la seva part, ha explicat que "ha estat una etapa molt ràpida amb pujades més curtes, però més explosives. En el meu cas les sensacions al principi no han estat gaire bones, però cada cop m'he anat trobant millor".

La quarta etapa tindrà la mateixa distància que la tercera, un total de 64 quilòmetres, i anirà de Davos a Chur, amb un desnivell positiu de 2.350 metres i un desnivell negatiu de 3.350 metres.