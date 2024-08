Golejada que deixa sense opció a la classificació

El Ranger’s ha caigut per 9-3 en el segon partit de la fase prèvia a la Futsal Champions League. Una derrota que ha deixat un sabor de boca similar al primer partit, en la qual s’han vist les bones intencions dels andorrans, sobretot en atac, però ha mancat solidesa defensiva.

L’equip lauredià ha començat perdent de seguida amb un gol de Leveski al segon trenta de partit amb assistència del capità Ismaili. Tot i aquest inici desafortunat, l’equip andorrà ha sabut encaixar el cop, i passat el minut cinc de joc, ha aconseguit l’empat al marcador amb un gol de Pereira que ha entrat des de la banqueta.

Desafortunadament pels d’Aitor Garcia, novament Leveski ha trobat el camí del gol per avançar de nou al seu equip al marcador prop del minut nou de la primera part. I les coses no han anat cap a millor pels Ranger’s, ja que el tercer dels locals no ha tardat a arribar. Ismaili ha aprofitat una assistència de Krstevski per posar distància en el marcador.

El tercer gol del Forca no ha baixat els ànims dels lauredians que, de nou, amb un gol de Pereira i amb assistència de Ferré, es tornava a posar en la lluita pel partit. No obstant aquest gol que semblava igualar el joc, van tardar poc els de Macedònia del Nord en ampliar l'avantatja amb un altre gol de Leveski que ha firmat el seu hat-trick.

La segona part no ha millorat per l’equip de Garcia, i el tècnic veuria com en els primers sis minuts arribarien dos gols més. El primer, de Hoyos, amb assistència de Leveski, qui no ha tingut suficient amb marcar tres gols, sinó que ara també els reparteix. El sisè l’ha marcat Omerović, amb assistència de Zekiri. Així tot, els Ranger’s han intentat no perdre-li la cara al partit i amb un gol d’Amat amb passada d’Álvarez. Malauradament pel conjunt andorrà, l’equip macedoni s’ha mostrat insaciable i gairebé al minut 33 de la segona part ha marcat el setè amb un altre gol de Ismaili, signant el capità el seu doblet.

I ja a falta de segons pel final del partit, Ismail ha completat el hat-trick i posteriorment Isaki ha marcat el definitiu novè gol, el qual deixava un resultat contundent de 9-3.

A pensar en el pròxim rival

Amb aquesta derrota, els Ranger’s acumulen dos partits perduts després de caure dijous davant el KMF Titograd, per un resultat de 4-2. Així doncs, han estat 13 gols en contra i 5 a favor en els dos primers duels. El pròxim duel dels lauredians serà el dissabte contra el Blue Magic Dublin, un equip que de la mateixa manera que el Ranger’s tampoc han guanyat, per la qual cosa s’espera un duel molt igualat entre dos equips que buscaran la tercera plaça.