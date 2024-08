Cap de setmana amb inestabilitat amb ruixats i descens de temperatures a partir de dissabte

Avui tornem a esperar que a la tarda es formin nuclis tempestuosos al sud d'Andorra. Tot i que es preveu que els més intensos afectin les valls del Valira, no es pot descartar que també afectin de manera més minsa el sud del Principat. pic.twitter.com/gLeaDW7OkX

Diumenge, la inestabilitat continuarà amb nuvolositat baixa i ruixats febles i intermitents al llarg del dia. El vent seguirà bufant feble de component sud-oest. Les temperatures mínimes seran de 15ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1500 metres i 7ºC al Pas de la Casa, mentre que les màximes baixaran a 25ºC a Andorra la Vella, 21ºC a 1500 metres i 13ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC es mantindrà a 4200 metres tant al migdia com a la nit.

El Servei Meteorològic ha informat que aquest divendres es preveu una jornada marcada per la inestabilitat al Principat, a causa d'una profunda pertorbació situada a les illes britàniques. Aquest sistema provocarà un canvi en la direcció del vent, que es girarà a component oest, afavorint el creixement de núvols durant la tarda, especialment al sud del país. No es descarta la possibilitat d'algun ruixat, tot i que els més intensos es preveuen a les valls del Valira, fora del territori andorrà.

Per El Periòdic

