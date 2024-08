Comença la cursa de fons

L'espera ha acabat. Aquest diumenge l'FC Andorra torna a la competició amb la primera jornada de 1a RFEF, en la qual s'enfrontaran al Bilbao Athletic a les 18.00 hores. Amb l'inici de la lliga, i l'ascens entre cella i cella, Ferran Costa ha esmentat que l'objectiu parteix des del dia a dia: "La intenció és continuar avançant com a equip i buscar el to competitiu que volem". El tècnic, aquest matí en la roda de premsa prèvia al duel, també ha reconegut que tenen clares les bases i que "encara tenim marge de creixement".

Doncs, la principal fita serà tornar al futbol professional, però els tricolor volen anar setmana a setmana. "La mentalitat ha de ser de donar-li importància al procés i de tenir aquest punt de competitivitat interna que cada setmana ens permetrà oferir una bona versió", ha indicat el de Castelldefels, afegint que això és el que els ha de portar a arribar al maig amb opció de lluitar per aquest "ambiciós" objectiu i "veure'ns on volem estar [...] això és una cursa de fons".

Pel que fa al rival, Costa ha assenyalat que són un bon conjunt amb jugadors de molt talent. De fet, ha apuntat que nou d'ells han fet la pretemporada amb el primer equip: "Tenen molt potencial i capacitat, i un ritme molt alt". Tot i això, ha recordat que el primer de tot és centrar-se en ells mateixos: "És on ha d'estar la nostra gran atenció, i jo tinc molta confiança en el conjunt en el qual ens estem convertint". En aquest sentit, l'entrenador ha indicat que veu als seus amb bona mentalitat i ganes: "Tot comença per competir pels punts i per anar a Bilbao a competir per la victòria".

Demanat per l'etiqueta de favorits, el tricolor ha assegurat que el que parla "és el verd, la competició et posarà on et toca". "Ens hem d'enfocar en ser un equip digne, difícil de batre, fiable i confiable. Hem de ser els qui més treballem i que en cada duel anem com si ens anés la vida", ha completat. La primera de ser representants de l'afició Costa la continua tenint clara: "Per a mi és clau que la gent vegi un conjunt que transmeti aquesta predisposició, ganes de fer bé la feina i de fer que els nostres estiguin orgullosos. Que vegin un FC Andorra amb el qual s'identifiquin".