El Bici Lab incrementa un 22% els visitants durant el primer semestre de l'any

El Bici Lab Andorra ha experimentat un creixement de visitants del 22% durant el primer semestre de l'any en comparació al mateix període de l'any passat, segons han informat fonts comunals. De fet, en les xifres facilitades per la corporació es pot apreciar que el nombre total de visitants ja ha arribat als 6.617, demostrant que, excepte al gener i a l'abril, les xifres han superat les registrades en els mateixos mesos de l'any anterior. En alguns casos fins i tot s'han gairebé duplicat, com al març (de 426 a 811 visitants) i al juliol (de 838 a 1.577 visitants). En aquest sentit, com ja va passar l'any anterior, les millors xifres s'han concentrat durant els mesos d'estiu, començant pel juny amb 1.466 visitants, informa l'ANA.



Pel que fa al tipus de visitant, destaca l'individual, el qual representa un 71% del total, segons les dades de l'equipament. Els grups, en la seva immensa majoria, corresponen a grups d'educació formal i no formal, com escoles o casals. Per altra banda, el document també ressalta la bona afluència de públic local, la qual ha representat un 32% del total en aquests primers sis mesos de l'any. En aquest aspecte, els grups educatius que visiten el museu són majoritàriament del país, igual que els participants en les activitats com concerts, tallers o espectacles. Quant al visitant estranger, els més nombrosos són els de proximitat, com els espanyols, que representen un 18% del total, seguits molt de prop pels catalans (17%) i els francesos (10%).



A escala qualitativa, basant-se en les enquestes de satisfacció recollides al museu i en les valoracions rebudes a diferents plataformes digitals, el Bici Lab Andorra gaudeix d'una molt bona valoració. De fet, els visitants destaquen especialment la col·lecció, els acabats, l'experiència de la visita i el tracte rebut. Cal destacar que el museu fa 22 mesos que està obert, durant els quals ha rebut gairebé 20.000 visitants, i això suposa una freqüència mensual de gairebé 890 persones, o uns 35 visitants diaris. Per aquest motiu, des del Comú s'assegura que hi ha una clara tendència de creixement des de l'obertura, la qual cosa demostra que el projecte s'està consolidant i posicionant, malgrat ser un museu de nínxol sobre una temàtica molt específica.