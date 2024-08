El Punt Lila de la Creu Roja efectua 36 intervencions durant les Festes Majors

Les recents celebracions estiuenques, com les Festes Majors celebrades a Encamp, Andorra la Vella, Canillo i Sant Julià de Lòria, així com la Nit de Sant Joan a Escaldes-Engordany, han comptat amb la presència activa dels dispositius preventius Punt Lila i RollingAND, amb l'objectiu de garantir un entorn segur i conscient per a tots els assistents. Aquests dispositius, destinats a la prevenció de la violència de gènere i la reducció dels riscos associats a l’ús de substàncies, han estat claus per oferir una experiència festiva més segura i informada.

Els dispositius han registrat un total de 310 intervencions preventives entre els dos operatius, amb un enfocament centrat en la sensibilització, la prevenció i la reducció de riscos en espais d'oci nocturn. Aquestes intervencions inclouen consultes informatives, distribució de material preventiu i la realització de tests preventius, que han estat ben acollits per la població.

Intervencions del Punt Lila i el RollingAND

S'han realitzat un total de 36 intervencions, de les quals sis van ser amb menors d'edat. Les accions s'han centrat principalment en l'educació sexual, complementades amb la distribució de material preventiu com preservatius i tapa gots. D'aquests últims, se n'han repartit 148. Des de l'ONG indiquen que s'ha observat un increment en les intervencions amb joves d'entre 14 i 17 anys, els quals, en la majoria dels casos, estaven acompanyats per un adult, qui els explicava la funció del Punt Lila i quan acudir-hi.

Pel que fa al RollingAND, hi ha hagut un total de 274 intervencions, de les quals 55% han estat a homes i 45% a dones. Entre les accions destacades, s'han efectuat 99 tests preventius amb etilòmetre. En detall, el 40% dels resultats no han estat sancionables, el 35% han estat faltes penals i el 25% constarien com a faltes administratives. A més, s'han realitzat 175 intervencions d'educació sanitària, amb un augment notable d'intervencions entre els majors de 30 anys, i una participació molt activa del grup de joves d'entre 18 i 24 anys, la qual ha estat especialment rellevant en consultes i proves.

Accions ben rebudes

Finalment, la Creu Roja destaca que la resposta del públic ha estat molt positiva, amb un alt nivell de participació en les activitats preventives. Els dispositius han estat àmpliament utilitzats per joves i adults, amb persones que els han buscat específicament en les diferents festes, ja que els coneixen i mostren el seu interès per ells.