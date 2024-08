El Comú d'Encamp i el MoraBanc Andorra signen un nou conveni amb la novetat d'organitzar estades

Hi haurà més bàsquet de primer nivell a Encamp. El MoraBanc Andorra i el Comú d'Encamp han signat aquest matí un nou conveni que permetrà que el primer equip continuï fent la pretemporada a les instal·lacions esportives de la parròquia. A canvi, el Comú tindrà visibilitat allà on jugui l'equip aquesta temporada. Una de les novetats d'aquest conveni i que ja s'ha posat en marxa aquest estiu, ha estat la realització d'estades de bàsquet a la parròquia, organitzades pel club. Nens i nenes de diferents edats i vinguts també de fora del país han pogut gaudir del bàsquet fent unes estades que han tingut una durada de tres setmanes, dues a Encamp i una al Pas de la Casa. La voluntat és continuar fent-les l'estiu que ve. De fet, el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, ha detallat que aquesta primera edició ha servit per treure "informació per millorar per les pròximes temporades" i que ja han "començat a tenir demanda per l'any que ve". La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que estan molt agraïts a l'entitat esportiva per "la seva implicació a Encamp per triar-nos en aquestes pretemporades".

"Aquest conveni és la visualització d'Encamp i del Pas de la Casa a través de l'esport d'elit i també a la lliga ACB on tindrem visibilitat a tot l'estat espanyol i també en partits europeus", ha destacat Mas. La cònsol també ha relatat que l'entitat esportiva s'ha implicat molt amb la parròquia i no només amb les pretemporades, sinó que també participen "en activitats esportives aportant el valor de l'esport als infants, a més, sempre que els truquem perquè col·laborin amb nosaltres, tenim un sí per part vostra i és d'agrair", ha especificat en referència a la inauguració del parc de l'ossa o del parc del Pas de la Casa.

El president del MoraBanc ha valorat positivament les instal·lacions esportives de la parròquia. "Encamp aposta claríssimament per l'esport, aquí un club com el nostre i una parròquia com Encamp, és molt fàcil que es trobin", ha mencionat Aixàs, qui també ha dit que aquestes pretemporades les fan en "instal·lacions de primer nivell".

L'equip clourà el seu 'stage' aquest vespre amb un partit amistós davant el Hiopos Lleida en el complex esportiu i sociocultural a les 19.00 hores. Aquest serà benèfic perquè els diners recaptats de les entrades es destinaran a Càritas. El president ha explicat que han penjat el cartell d'entrades exhaurides, amb gairebé 400 butaques plenes. La xifra del recapte encara no ha transcendit perquè no s'ha fet el càlcul, ja que algunes localitats han estat adquirides per menors d'edat i aquests poden accedir gratis al recinte.

A banda del MoraBanc, una vegada més la parròquia ha rebut altres estades esportives i des del govern local han declarat que estan molt satisfets perquè "no només és una estratègia esportiva, sinó que també de pernoctacions", ha assegurat Mas, qui ha agregat: "Estem invertint molts diners per tindre justament instal·lacions adequades a l'esport d'elit". Des del Comú han explicat que les estades cada vegada estan més consolidades, són més llargues i repeteixen, la qual cosa "aporten riquesa i notorietat fora del nostre principat". Per aquest motiu, el Comú vol millorar el parquet del Pas de la Casa perquè això farà que "siguem molt més atractius", ha mencionat Mas.

Més enllà del conveni, l'equip de la corporació comunal ha especificat que s'està treballant per intentar portar altres equips del Barça a la parròquia, entre els quals, equips femenins. "Hi ha l'estratègia per part del conseller d'esports d'agafar altres disciplines, inclòs de l'àmbit femení", ha comentat la cònsol, que ha afegit que amb això es vol continuar aportant "valor en l'àmbit de visibilització". Aquest estiu han visitat menys equips culers la parròquia que en altres ocasions. Tot i això, la cònsol ha deixat clar que aquest fet ha "estat per circumstàncies alienes del comú" i també ha manifestat que "això no vol dir que no hi hagi bona entesa amb el Barça". De fet, ha explicat que aquest setembre es començarà a treballar amb l'organització esportiva catalana per un nou conveni de cara a l'estiu vinent.

D'altra banda, Aixàs ha explicat que la plantilla s'ha reforçat bé aquest estiu perquè "hem treballat dur" i "hem d'estar contents". En aquest sentit, ha asseverat que li han arribat bons "comentaris de la gent perquè veuen un bon equip" per aquesta temporada 2024-25. El màxim responsable ha proclamat que tenen ganes de "poder fer alguna cosa xula", però també ha comentat que han de tocar de peus a terra perquè "som conscients de la nostra realitat", informa l'ANA.