El Morabanc Andorra arranca la pretemporada amb victòria

El Morabanc Andorra ha iniciat la pretemporada amb victòria guanyant al Hiopos Lleida per 85 a 80. El pavelló d’Encamp ha acollit la VI edició del Trofeu Encamp, en un partit en el qual entre l’afició andorrana i la desplaçada de Lleida han aconseguit emplenar les grades mostrant un gran ambient. El primer cinc titular de Nacho Lezkano per iniciar a la pretemporada l'ha format Evans, Luz, Llovet, Doumbouya i Okoye.

Arranca la pretemporada

Ja amb la pilota en joc, els locals han dominat el primer quart de joc mantenint sempre una distància amb el rival i amb un gran inici de Nacho Llovet liderant l’ofensiva de l’equip junt amb Shannon Evans, qui ha anotat sis punts, i Chougkaz, altres cinc. Destacar també la participació d’Aaron Ganal, ja que el jugador andorrà ha disposat de minuts i ha anotat un triple. Així i tot, els lleidatans no li han perdut la cara al partit i tot no aconseguir igualar el marcador, han mantingut la igualtat en el primer tram del duel. El primer quart ha finalitzat 26-22 favorable al Morabanc Andorra.

El segon quart ha començat amb el Hiopos Lleida més connectat al partit i retallant punts en el marcador. El conjunt dirigit per Gerard Encuentra ha aprofitat millor les seves arribades en comparació amb els primers minuts. La igualtat ha estat més notòria en aquest tram de partit i el segon quart ha finalitzat amb un parcial de 22- 22. D'aquesta manera, el duel ha anat al descans amb el Morabanc guanyant per 48-44. El jugador més destacat ha estat Doumbouya, anotant sis punts.

En la represa, la superioritat local s'ha tornat a fer notar al pavelló d'Encamp. L'equip de Lezkano s'ha mostrat més sòlid en defensa, encaixant set punts menys que en els primers dos quarts. Quant a l'atac, el Morabanc s'ha mantingut amb la mateixa línia d'anotacions fent 21 punts. Els jugadors més destacats d'aquest tram de joc han estat Ortefa i Chougkaz, anotant quatre punts cadascú. El parcial ha estat de 21-15 a favor dels andorrans.

Finalment, el darrer quart no ha donat lloc per a sorpreses i després de quatre edicions amb derrota, el Morabanc Andorra ha aconseguit guanyar de nou el Trofeu Encamp després de fer-ho per primera i única vegada en la primera edició. El resultat final ha estat de 85-80 favorable als locals.