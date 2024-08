Arinsal i Sant Julià pateixen petites esllavissades i inundacions per les tempestes d'avui

Aquesta tarda, Andorra s'ha vist afectada per una sèrie de tempestes i ruixats que han causat diverses incidències a la xarxa viària del país, provocant retencions de trànsit i esllavissades en alguns punts sensibles. El Servei Meteorològic havia alertat de la possibilitat de tempestes intenses, especialment al sud del país, i la realitat no ha tardat a confirmar les previsions. Segons havia informat en una piulada a X (abans Twitter), les previsions ja apuntaven a la formació de nuclis tempestuosos durant la tarda, i tot i que s'esperava que els més intensos afectessin les valls del Valira, les precipitacions han tingut un impacte significatiu també en altres zones del país.

Una de les zones més afectades ha sigut Arinsal, on l'aigua ha baixat amb força, arrossegant sediments i provocant despreniments lleus de terres a la carretera. Alguns conductors que transitaven per la zona s'han trobat amb branques i pedres a la calçada, tot i que no ha estat necessari tallar la via en cap moment. Sant Julià de Lòria ha estat un altre dels punts afectats per les fortes precipitacions. A l'avinguda Verge de Canòlich, la tamborinada ha generat inundacions que han requerit la intervenció dels efectius del Servei de Circulació amb l'objectiu que les inundacions no empitjoressin i han permès restablir la normalitat en aquest tram de la carretera.