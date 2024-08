Una esllavissada a Sant Julià obliga a tancar l'Espai del Benestar

Una esllavissada provocada per les plujes d’aquest divendres a la tarda ha obligat al Comú de Sant Julià de Lòria a tancar l’Espai del Benestar. Així ho ha informat la corporació a través de les xarxes socials, on també s’indicava que el motiu d’haver restringit l’espai és per raons de seguretat.

Segons les dades del Servei Meteorològic, les precipitacions han variat significativament segons les zones: a Borda Vidal s’han registrat 26,2 mm de pluja, a Aixàs 4,2 mm, al Roc de Set. Pere 22,7 mm, a Perafita 21 mm, a Les Salines 51,2 mm, al Bony de les Neres 2 mm, i a Grau Roig 5 mm.