Surana planteja que la xifra ideal al servei de Circulació de la capital seria de 80 efectius

Actualment, el servei de circulació del Comú d'Andorra la Vella compta amb una setantena d'efectius, però "un nombre que seria bastant correcte" seria que en pogués tenir 10 més per "poder cobrir les necessitats que hi ha". Així ho posa en relleu el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, qui recorda que recentment s'han convocat places per cobrir vacants. El conseller destaca que "hi ha molt personal que s'anirà jubilant, ja que l'edat mitjana és alta" i, per tant, considera que cal anar preveient aquestes baixes per anar reemplaçant les persones que es jubilin. A més, la intenció seria també incorporar "un parell" d'efectius més cada any per arribar a la xifra de 80 treballadors, informa l'ANA.



Surana destaca que en arribar a la conselleria el primer que va fer va ser "entrevistar-se personalment" amb tots els efectius per "copsar de primera mà el seu neguit". Arran d'aquestes trobades, s'ha fet un nou organigrama que ha suposat, per exemple, recuperar el grup de protecció escolar. Es tracta d'un grup d'agents que són sempre els mateixos i que cobreixen les zones escolars, amb la qual cosa "coneixen els pares i els nens i estan en contacte directe amb els docents". Tanmateix, s'ha "creat un grup de motoristes" que s'encarreguen de controlar les zones de càrrega i descàrrega, de persones amb mobilitat reduïda o d'altres per "evitar que hi hagi estacionaments indeguts" que dificultin les circulació a la parròquia.



I després d'uns anys en què l'ambient al servei era enrarit, el conseller considera que ara "hi ha un clima molt bo", ja que creu que es "respira que hi ha hagut uns canvis que han estat en positiu". D'aquesta manera, reivindica que ara hi ha "un tarannà" en què es "té en compte el treballador" i aquest sent que "se l'escolta" i que si les demandes que fa "són raonables" se'ls intenta donar resposta. Surana detalla que s'han tret places de caporal i de sotsoficial, i que s'ha obert la formació a tot el servei. A més, hi ha tres agents que el mes d'agost han començat el pla d'acollida i que al setembre iniciaran la formació.

Canvis en la PK

D'altra banda, Surana explica que pel que fa a la targeta PK hi ha "una demanda molt important" i per "donar un millor servei", a partir del setembre s'incorpora una nova administrativa per a les tramitacions, per poder-les agilitzar perquè admet que els tràmits es fan "lents" ara com ara. Paral·lelament, també s'impulsarà el fet que aquesta targeta sigui una mena de moneder amb la qual poder pagar no només a les màquines dels aparcaments, sinó també als parquímetres, una opció que es vol tenir en marxa aquesta tardor. D'aquesta manera, les persones que ho desitgin podran carregar aquesta targeta amb diners i, per tant, no serà necessari que facin el pagament als parquímetres amb targeta bancària.

En aquest sentit, cal recordar que en el mandat anterior, als aparells per controlar l'estacionament a la via pública es van canviar per uns de nous que no admeten monedes i un dels neguits que hi havia sobre la taula era el de les persones que no volen (o no poden) fer servir la targeta per pagar. Es tracta d'una "solució" intermèdia, destaca Surana.

A l'últim, explica que precisament per controlar els tiquets d'estacionament, l'anterior majoria havia comprat un vehicle del qual no se n'havia fet cap ús i es va decidir treure la maquinària amb la qual estava equipat, destinant el cotxe a un altre departament que en tenia necessitat. Pel que fa a les màquines, es va mirar si es podia retornar a l'empresa que les havia subministrat i podien ser emprades en algun altre ajuntament espanyol. Surana detalla que el vehicle dificultava la circulació, ja que havia de moure's a molt poca velocitat, i a més no detectava totes les matrícules europees, només les d'Espanya i França.