Losada assegura que el Comú manté el contacte amb els inquilins de l'avinguda Santa Coloma

La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, ha confirmat que el Comú manté un diàleg constant amb les famílies afectades pels pisos esquerdats de l'avinguda Santa Coloma. La mandatària, en resposta a una pregunta de la premsa durant la Festa Major de Santa Coloma, ha informat que, fins al moment, no s'han notificat problemes per part dels inquilins sobre la seva situació. "Com sabeu, a l'estiu tot el tema de la construcció està bastant aturat i, ara mateix, desconec en quin punt es troben les obres, que estan en mans d'un privat", ha destacat, tot afegint que cap família es va quedar desemparada o al carrer: "Els casos s'han derivat a afers socials i s'han establert els contactes necessaris per trobar solucions".



Losada ha fet aquestes declaracions en el marc de l'aperitiu popular i la ballada de sardanes d'aquest diumenge al migdia, en què ha fet una valoració molt positiva de la Festa Major de Santa Coloma i ha posat en relleu la feina feta per la Comissió de Festes: "Estem molt agraïts per la gran feina de la Comissió de Festes, que és qui realment organitza tot i fa que aquesta festa sigui un èxit", ha celebrat, la mandatària comunal. De fet, tot i la incertesa pel temps, Losada ha assegurat que la festa està anant molt bé i que la gent està entusiasmada per continuar celebrant la jornada.



L'aperitiu ha donat pas a l'arrossada popular que s'ha celebrat a les 14.00 hores a l'aparcament d'Enclar i ha comptat amb una gran participació. La Festa Major, que es va iniciar dissabte amb la Gran Traca, continuarà aquesta tarda amb un concurs de botifarra, havaneres amb La Petita Havana i rom cremat, seguit d'un ball de tarda amb la Íngrid Andorra Band. La Nit de Rock tancarà la jornada amb les actuacions d'Old School i Els Senyora, i una discomòbil amb DJ Andrius b2b DJ Didi.

Revisió de salaris i tasques dels treballadors públics

Davant d'una altra pregunta de la premsa sobre la revisió de salaris i de tasques dels treballadors de la corporació comunal, Losada ha informat que s'està treballant en aquest assumpte. "Hi ha molts llocs de treball que no s'han revisat en dos o cinc anys. De moment, encara no tenim resultats definitius", ha explicat. A més, Losada ha assenyalat que s'han mantingut diverses reunions amb el sindicat de treballadors per comunicar-los que la corporació està buscant la millor solució.



D'altra banda, Losada ha anunciat que aviat es presentarà el pla de viabilitat de les voreres de Santa Coloma. "S'ha fet un estudi per identificar les voreres en pitjor estat i, probablement, al setembre exposarem l'ordre de les reparacions que es faran al llarg dels propers quatre anys", ha detallat, a més de recordar que el Comú ha obert el procés de participació ciutadana pel projecte de la plaça del Poble, informa l'ANA.