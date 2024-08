Aparatós accident a la Massana deixa un dels conductors ferit i danys en tres cotxes

Aquest diumenge al matí, a la Massana, ha tingut lloc un aparatós accident de trànsit que ha causat danys importants a diversos vehicles. Segons testimonis del sinistre, aquest s'hauria produït en el moment que un Ford Focus s'ha descontrolat i ha impactat contra tres altres vehicles aparcats, presumptament pertanyents a veïns de la zona.

L'incident no ha tingut conseqüències greus per a les persones implicades, només el conductor del Ford Focus ha patit una fractura al braç, mentre que el copilot ha sortit il·lès. Els serveis d'emergència han intervingut ràpidament, assegurant la zona i proporcionant assistència mèdica al conductor ferit.

Per altra banda, els serveis d'emergència han hagut d'intervenir també aquesta tarda a l'avinguda del Pont de la Tosca, a l'alçada de la Plaçeta del Madriu d'Escaldes-Engordany, a causa de l'atropellament d'un vianant de cinc anys per part del conductor d'un turisme amb matrícula del Principat. La Policia ha rebut l'avís sobre el succeït a les 12.46 hores. El menor no resident ha resultat ferit i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.