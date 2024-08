Derrota de l'FC Andorra davant el Bilbao Athletic

L'FC Andorra ha debutat avui a la lliga de Primera RFEF amb un resultat advers al camp del Bilbao Athletic, caient per 1-0 en un partit en què els tricolors han mostrat una clara millora a la segona meitat, però no han pogut evitar marxar amb les mans buides de Lezama.

El matx ha començat de manera desafortunada pels andorrans. Al segon minut de joc, una pèrdua de pilota d'Álvaro Martín al mig del camp ha propiciat un atac letal dels bascos, el qual Olabarrieta ha transformat en gol. Malgrat la bona intenció de l'FC Andorra, que ha dominat la possessió, la primera part ha estat marcada per la manca de profunditat i de precisió en l'última passada. Les ocasions més clares dels tricolors han vingut de la mà d'Álvaro Martín i Lauti, però el Bilbao Athletic ha sabut gestionar el temps i l'espai per mantenir l'avantatge.

A la represa, els homes de Ferran Costa han sortit decidits a buscar l'empat, generant una doble ocasió que ha estat neutralitzada per una magnífica intervenció de Mikel Santos. Els tricolors han intensificat la pressió, amb un xut de Solís al pal i una oportunitat clara de Morgado que ha volat massa alta. Tot i els esforços, els locals han mantingut el tipus, aprofitant les seves ocasions a la contra i forçant el porter Ratti a fer intervencions de mèrit.

Amb el rellotge en contra, l'FC Andorra ha continuat insistint, però la sort no ha estat de la seva part. Juanda ha enviat un xut al lateral de la xarxa i, per si fos poc, Morgado ha estat expulsat en l'última jugada per una entrada que li ha valgut la vermella directa, deixant els tricolors amb 10 homes.

El pròxim repte pels andorrans serà dissabte vinent, a les 19.30 hores, quan rebran el Barça B a l'Estadi Nacional amb l'esperança d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada.