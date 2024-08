Caiguda del 5,5% en els preus de les importacions provinents d'Espanya durant el mes de maig

Pel que fa als preus de les importacions, han experimentat una variació positiva del 0,5% en relació amb l'any anterior, situant-se en els 118,5 milions d'euros. No obstant això, en comparació amb el mes anterior, els preus de les importacions han caigut un 3%.

Durant el mes de maig, l'evolució dels preus de les importacions per zones geogràfiques ha destacat especialment pel creixement interanual del 17,4% en les importacions provinents de França, mentre que les provinents d'Espanya han registrat una variació interanual negativa del 5,5%.

Per El Periòdic

