Andorra Telecom avisa de talls en el servei per treballs de manteniment aquest dimarts

Andorra Telecom assegura que, un cop finalitzats els treballs, els serveis es restabliran amb normalitat. No obstant això, en cas que es detecti alguna anomalia, els usuaris poden contactar gratuïtament amb el servei d'atenció al client trucant al 115, disponible de 08.00 a 23.00 hores.

Andorra Telecom ha emès un comunicat per informar la ciutadania sobre els talls de servei que es produiran el dimarts 27 d'agost a les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Aquests talls són necessaris per dur a terme treballs de manteniment a la xarxa de fibra òptica, una intervenció prevista en diferents fases al llarg del mes d'agost.

