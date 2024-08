Lia Miller, nova cònsol dels EUA amb jurisdicció sobre Andorra

Lia Miller ha assumit recentment el càrrec de cònsol general dels Estats Units a Barcelona, esdevenint així la principal representant diplomàtica nord-americana a Catalunya, Aragó i el Principat d'Andorra. Amb més de dues dècades de trajectòria en la diplomàcia, Miller porta al seu nou càrrec una riquesa d'experiència internacional que l'ha portat a treballar en regions tan diverses com l'Orient Mitjà, el Nord d'Àfrica, Europa de l'Est i Amèrica Llatina.

Com a diplomàtica de carrera des del 2003, la diplomàtica ha ocupat nombrosos càrrecs destacats dins del Departament d'Estat, incloent-hi posicions a l'Oficina d'Assumptes de l'Hemisferi Occidental, l'Oficina de Transicions a l'Orient Mitjà i les ambaixades dels EUA en països com Armènia, Bolívia, Tunísia, Nicaragua i Oman. Aquesta vasta experiència li ha permès desenvolupar una visió global i una comprensió profunda dels reptes i oportunitats en diverses parts del món.

Abans de la seva arribada a Barcelona aquest agost, Miller va exercir com a assessora superior sobre dona, pau i seguretat a l'U.S. Naval War College, una posició que destaca el seu compromís amb temes crucials de seguretat i drets humans.

Miller compta amb una sòlida formació acadèmica, amb un doble grau en Treball Social i Estudis Afroamericans, un màster en Administració Pública i un altre en Relacions Internacionals per la Maxwell School de la Universitat de Siracusa, així com un màster en Treball Social per la Universitat de Colúmbia i un màster en Seguretat Nacional i Estudis Estratègics de l'U.S. Naval War College. A més, la seva capacitat per comunicar-se en diverses llengües, incloent-hi l'espanyol, l'àrab, l'armeni, el francès i el portuguès, reforça la seva habilitat per a gestionar relacions diplomàtiques en múltiples contextos culturals.