Adjudicat el servei de transport fins a Perpinyà per als estudiants de cursos postobligatoris

El Govern ha aprovat l’adjudicació del servei de transport entre Andorra i Perpinyà, passant per Prada de Conflent, per als estudiants de cursos postobligatoris en aquestes localitats franceses. L’adjudicació, que ha recaigut sobre l’empresa Novatel, estableix que es faran dos viatges a la setmana a partir d'aquest setembre, un d’anada els dilluns i l’altre de tornada els divendres, tenint en compte els calendaris dels cursos escolars d’aquests alumnes. El contracte es podrà renovar anualment.



Es recorda que els desplaçaments que s’estan realitzant actualment són des d’Andorra fins a Prada de Conflent i viceversa. Tanmateix, en els darrers cursos, s’ha observat un increment important d’alumnes que estudien a Perpinyà. És per aquest motiu que el ministeri encarregat de l’educació ha ampliat ara els desplaçaments fins a aquesta darrera localitat.