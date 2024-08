La cinquena edició d'Ordino Jardins d'Art introduirà el videoart

El poble d'Ordino ja torna a comptar amb el seu concurs d'art de referència, l'Ordino Jardins d'Art. Enguany, s'exposarà la mostra de vint artistes professionals (tant forans com nacionals), els quals, a més, podran comercialitzar les seves obres en un mercat obert a tota la ciutadania de la parròquia. Convé ressaltar que la novetat que porta aquesta cinquena edició, i que se celebrarà durant els pròxims dies 31 d'agost i 1 de setembre, és que les obres d'alguns autors es podran visualitzar en videoart, aspecte que ha destacat la directora de l'espai de creacions ordinenc La Capsa, Rosa Mujal, qui ha estat acompanyada en la presentació de la nova edició del certamen per la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar social, Mònica Armengol, com també pel director de promoció cultural de Govern, Joan Marc Joval, i per l'artista guanyador de l'edició de 2019, Martín Blanco.

D'aquesta manera, Armengol ha fet èmfasi en el fet que són la primera parròquia que ha invertit en un premi d'art i que, per aquest motiu, se senten molt orgullosos i agraeixen a Mujal tota l'organització del concurs, el qual atorgarà un guardó de 3.000 euros. "A banda de l'esdeveniment principal, hem preparat a la sala Era del Raser una exposició especial amb l'obra dels quatre últims guanyadors del certamen, anomenada 4 ROSES", ha assegurat la consellera d'Educació. Seguidament, ha pres la paraula Joval per remarcar que els Jardins d'Art són un projecte artístic que va més enllà d'un simple concurs, ja que són, alhora, "una interlocució directa amb el poble i els habitants d'Ordino, i una dimensió que ens encanta cobrir des de Govern amb art tant nacional com internacional", ha expressat.

Una altra de les novetats també recau en el primer mercat d'art que s'obre a la ciutadania, el qual comptarà amb les mostres dels 20 artistes que participen enguany, com ara els treballs d'Alfons Valdés, d'Arnau Sánchez, de Gemma Piera o de Leonardo Cardamone. Joval ha manifestat, en aquest sentit, que la venda d'art permet que la població "comprengui que la feina dels artistes s'ha de remunerar" i que a Govern l'interessa molt la proposta.

Al seu torn, l'artista plàstica Rosa Mujal ha fet incís en la introducció del videoart com a nova eina de presentació de les obres d'alguns artistes i amb la inclusió d'un taller de fotografia i un concert dissabte del grup Messin' with the Blues, el qual dinamitzarà la Placeta d'Ordino a partir de les 18.00 hores. Al mateix temps, Mujal ha comentat que enguany es premiarà més "el conjunt de l'obra, és a dir, el concepte" i no tant l'obra en si, així com descrivint el certamen com a "l'únic concurs d'art per a adults que hi ha en aquests moments a Andorra".

Finalment, l'artista guanyador dels Jardins d'Art de l'any 2019, Martín Blanco, ha dedicat unes paraules definint l'esdeveniment com a una "experiència molt important per dos motius: per haver de desplaçar i col·locar la teva obra en un espai natural i pel repte que això suposa". Blanco també ha assenyalat que la professió de l'artista és, moltes vegades, "massa solitària", i que reunir-se aquest cap de setmana amb altres companys de feina és una "oportunitat fantàstica" per veure com ha plasmat cada un la seva peça.