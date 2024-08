Els Campionats del Món UCI de BTT esperen vendre fins a 25.000 entrades

Avui al vespre arranquen oficialment els Campionats de la Copa del Món UCI de BTT. Des del dilluns 26 agost fins al diumenge 1 de setembre, la Massana acollirà l’esdeveniment més important del país en aquest 2024. El director general de Pal Arinsal i dels campionats, Josep Marticella, ha informat que “l’objectiu és vendre entre 20.000 i 25.000 entrades. Actualment s’han venut prop de 8.000”. Durant el dia d’avui, ja hi havia 3.000 persones per la zona de Pal, sumant tots els corredors, 711, i els seus equips.

En aquest sentit, la cònsol major de la parròquia i presidenta del Comitè d’Honor dels Campionats del Món UCI de BTT, Eva Sansa, ha definit l’esdeveniment com un “moment clau” i és que s’espera acollir entorn 80.000 espectadors. Per aquest motiu, “des de fa temps els hotels i comerços estan implicats en el projecte”, ha detallat Sansa. Així doncs, a causa de la nombrosa afluència que hi haurà en tota la parròquia, però més en concret al sector on es desenvolupa la competició, Sansa ha recomanat l’ús de transport públic, ja que la carretera estarà tallada des d’Erts.

Un factor que clau pel bon desenvolupament de la competició seran les condicions meteorològiques, un fet pel qual Marticella ha aclarit que “estarem preparats per adaptar-nos”, tot i que reconeix que “hi haurà dies complicats”. Pel que fa a l’objectiu econòmic dels campionats, el principal és “assolir l’equilibri pressupostari”, ha detallat el director dels Campionats del Món UCI de BTT, recordant que el pressupost és de quatre milions d’euros.

