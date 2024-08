Ferit un motorista amb matrícula del Principat en xocar amb una bici de muntanya

La Policia ha notificat que aquest dilluns al migdia s'ha produït un accident entre un conductor d'una motocicleta amb matrícula andorrana amb el d'un usuari d'una bicicleta de muntanya. El cos policial, el qual ha rebut l'avís entorn les 13.15 hores, ha informat que el sinistre ha tingut lloc a la parròquia d'Escaldes-Engordany, al punt quilomètric 1.650 de la Carretera General 2 (CG2). Val a dir que els dos afectats circulaven per la via en direcció ascendent i el pitjor parat ha sigut el motorista, un home de 35 anys que ha hagut de ser traslladat directament a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

D'altra banda, el perjudicat ha patit una fractura al braç i serà operat durant la tarda d'avui, segons detallen fonts de l'hospital, les quals també avisen que l'home no es troba en un estat crític. Al marge d'això, la Policia ha obert una investigació per determinar més detalls de com ha succeït l'altercat.