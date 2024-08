Representació de l'esquí andorrà a les curses de Xile i Argentina

Els joves esquiadors andorrans Marc Fernández, Èric Ebri, Martí Llort i Maià Font han estat competint aquest estiu a Argentina i Xile per intentar millorar els seus rànquings i puntuacions FIS de cara a assolir nous objectius, tot i que cadascú d’ells té una situació particular.

Fernández i Ebri no van assolir a final de temporada els objectius per entrar a l’equip nacional i ara ho han d’intentar aconseguir durant la pretemporada per poder entrar a l’estructura. Llort, per la seva part, està en una situació similar, però amb l’EEBE, perquè no va assolir els objectius per mantenir-se al grup U19 i ara està lluitant per fer el seu tercer any a l’estructura de base. Per últim, Font sí que tenia els objectius assolits i està a l’EEBE U19, però ha decidit anar als Estats Units per estudis i tornar a l’any següent. Amb tot, està a Sud-amèrica competint.

Curses i resultats

Marc Fernández va començar la seva lluita particular a SudAmèrica amb una victòria i uns espectaculars 28.49 punts al gegant FIS d’El Colorado (Xile), que milloraven els 53.86 punts que tenia per situar-se en els 41.73 actuals. Aquesta va ser una molt bona cursa de l’esquiador andorrà, amb una puntuació amb molt de valor. Després va ser 32è i 14è a dos gegants SAC (Copa de Sud-Amèrica) de Chapelco i Cerro Catedrial-Bariloche, respectivament, mentre que va acabar 10è al gegant dels Campionats Nacionals d’Argentina, disputat a Chapelco.

Per la seva part, Èric Ebri va assolir el seu millor resultat a finals de juliol a El Colorado, quan va ser 7è al gegant FIS amb 41.34, millorant els seus actuals 59.23. Després va competir a les SAC, amb una 38ª i 43ª plaça als gegants de Chapelco, i la 33ª als Nacionals argentins també a Chapelco. A les cites més recents a Valle Nevado (Xile) va ser 15è al gegant FIS. Encara ha de lluitar per entrar a l’equip nacional.

Pel que fa a Martí Llort, ha competit a dotze carreres a Sud-Amèrica, entre Xile i Argentina. A les curses FIS ha estat al top 20 amb una 18ª i 14ª posició als gegants d’El Colorado de finals de juliol, a més de la 12ª que va aconseguir al gegant FIS de Valle Nevado el passat 21 d’agost. Abans, durant el mes d’agost havia competit a les SAC (Copa de Sud-Amèrica), sumant 3 punts SAC al gegant de Cerro Catedral-Bariloche, on va ser 28è, la mateixa posició que va assolir a l’eslàlom. A més, va ser 36è al gegant dels Campionats Nacionals argentins a Chapelco. Amb tot, ha de continuar lluitant per mantenir la plaça a l’EEBE U19.

Finalment, Maià Font, ha disputat dues curses, a Valle Nevado (Xile), sent 17è al gegant FIS i 18è a un eslàlom FIS.