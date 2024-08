Detingut un turista per furtar 16 telèfons de gamma alta valorats en 8.650 euros

El balanç setmanal efectuat per la Policia ha informat que el diumenge a la tarda es va produir l'arrest d'un turista de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni després que se'l controlés per furtar 16 telèfons mòbils de gamma alta en una botiga d'un centre comercial de Sant Julià de Lòria. Cal remarcar que l'alerta la va propiciar el mateix personal de seguretat de l'establiment, el qual va interceptar l'home i va impedir que fugís.

Val a dir que l'autor duia els telèfons dins d'una motxilla, la qual també hauria furtat, i es trobava en possessió d'una bossa bandolera amb l'interior folrat d'alumini, una tècnica que s'acostuma a fer servir per cometre aquesta mena de delictes. En total, el preu de cost de la mercaderia supera els 8.650 euros. A més, el detingut no hauria actuat sol. La Policia manega la teoria que podria haver hagut una possible implicació d'altres persones que haurien col·laborat en el furt. D'altra banda, segons relata el cos, l'arrestat acaba de passar a disposició judicial.

Altres detencions

En un altre ordre, en els darrers dies la Policia també ha detingut a Santa Coloma, un home de 29 anys amb 0,6 grams de cocaïna. Altrament, dos homes més, de 54 i 36 anys, han estat arrestats a Sant Julià de Lòria i a Encamp per positius d'alcoholèmia amb taxes d'1,14 i 1,54 respectivament, i la Policia també ha enxampat i capturat a un jove de 23 anys, a Escaldes-Engordany, per conduir amb el permís suspès.



Cal ressaltar que la darrera setmana també es va detenir a un altre home com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat i d'un delicte contra l'honor per insultar i amenaçar els agents en reiterades ocasions, a més de mostrar una actitud molt agressiva quan van haver d'intervenir perquè l'arrestat estava causant aldarulls en un restaurant d'Andorra la Vella.



Per acabar, un home, de 26 anys i no resident, va ser detingut al Pas de la Casa com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d'expulsió administrativa.