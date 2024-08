Cachafeiro tanca entre els 20 millors a la IAME Euro Sèries

El pilot andorrà Tony Cachafeiro, de tan sols 11 anys, continua la seva progressió en el kàrting en un 2024 ple d'èxits, en el qual va sumar un més a nivell internacional, finalitzant entre els 20 millors de 86 en la prestigiosa IAME Euro Sèries. Cachafeiro va competir de tu a tu amb pilots més experimentats en circuits nous per a ell, i va tancar aquest cap de setmana en el circuit de Genk.

Un cap de setmana intens i ple d'aprenentatge de com adaptar-se a condicions noves per a l'andorrà i que va finalitzar classificant-se per a la gran final, en la qual va concloure en 18è lloc. I sense temps per a descansar, Tony Cachafeiro disputa des d'aquest dissabte a Xiva (València) la tercera ronda del Campionat Valencià de Karting (CKCV), la qual reuneix la majoria dels participants del Campionat d'Espanya de Karting (CEK). En tots dos, l'andorrà està en la baralla per proclamar-se campió en la que està sent la seva última temporada en la categoria ‘Mini’.