El MoraBanc Andorra B torna a la competició

Així doncs, l'equip vol ser un referent pels joves jugadors de la base i un bon espai on donar continuïtat a la seva etapa de formació. La gran majoria de jugadors són de la casa, formats al BCA i que ben segur portaran el nom d'Andorra el més ben representat. Es recuperen jugadors amb experiència com Toi Gabriel, Bruno Bartolomé o Dot Martí, acompanyats d'una gran fornada de joves talents provinent de la base del club i completat amb jugadors encara en edat júnior.

Després de quatre temporades sense competir, el club recupera un dels seus equips emblemàtics, el MoraBanc Andorra B, i ho fa de la mà del seleccionador nacional, Cristian Vegas. L'equip comença avui els entrenaments de pretemporada al Pavelló de Govern, amb un l'objectiu fixat a mitjans de setembre quan es doni el tret de sortida a la Primera Catalana, competició escollida per al nou llançament del segon equip de l'entitat.

