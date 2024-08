El circuit de MotorLand espera Xavi Cardelús

El circuit aragonès de MotorLand acollirà aquest cap de setmana el dotzè Gran Premi de la temporada del Campionat del Món de Moto2, en el que serà la tercera visita a l'estat espanyol després d'haver passat per Jerez i pel Circuit de Barcelona-Catalunya. Doncs, Xavi Cardelús tornarà a un traçat que està a la llista dels circuits en els quals s'ha trobat a gust tant a les curses del Campionat d'Europa de Moto2 com a les proves mundialistes que hi ha disputat. L'any 2022, per exemple, va sumar dos podis a les dues curses del campionat continental de la categoria.

A tot això, s'afegeixen les bones sensacions amb les quals va acabar la seva visita al Red Bull Ring, ja que al test que s'hi va fer un dia després del Gran Premi d'Àustria, va aconseguir millorar els seus registres en prop d'un segon i fer un pas endavant en alguns aspectes del seu pilotatge que li creaven dificultats.

L'andorrà explica d'aquesta manera el que s'espera d'aquest cap de setmana. "El circuit de MotorLand és un dels traçats on sempre m'he trobat més o menys a gust i les expectatives de cara al cap de setmana són esperançadores, no només per aquesta circumstància, sinó per com va anar el test del dilluns posterior al Gran Premi d'Àustria". En aquest sentit, afegeix que "a l'entrenament posterior a la cursa del Red Bull Ring vàrem ajustar un parell de paràmetres de la posada a punt de la moto que ens havien fet la guitza habitualment i també vaig modificar la meva manera de pilotar en algunes situacions que em poden ajudar de cara al que queda de temporada", tot esmentant que l'objectiu del cap de setmana és el de sempre: "Continuar millorant i retallar les diferències respecte dels pilots que em precedeixen".

Cardelús i la resta de pilots de Moto2 sortiran a pista per primera vegada divendres a les 09.50 hores. Dissabte a partir de les 13.45 hores disputaran la sessió classificatòria i la cursa, programada a 19 voltes, començarà diumenge a les 12.15 hores.