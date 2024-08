El nou calendari de vacunació, amb dosis millorades, entrarà en vigor l'1 de setembre

El Ministeri de Salut ha informat aquest matí de l'actualització del calendari de vacunació sotmès al pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries amb l'objectiu de substituir dues dosis de vacuna millorades i que permeten ampliar la protecció. Aquesta modificació, segons han esmentat, entrarà en vigor a partir de l'1 de setembre.

Els canvis impliquen la incorporació de la vacuna antipneumocòccica conjugada 20-valent en la vacunació contra el pneumococ en substitució de la vacuna conjugada 13-valent, amb la pauta d'administració d'una dosi als 3, 5, 7 i 13 mesos, i la substitució de la dosi de la vacuna contra el meningococ C conjugada, a l'edat de quatre mesos, per una dosi de la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent A, C, W i Y.

Atès que en el moment del canvi de calendari hi haurà infants que ja hauran començat el procés de vacunació amb les vacunes substituïdes i d'altres que ja l'hauran completat, Salut ha inclòs en el decret de modificació el protocol que cal seguir en aquests casos.