Adjudicats per 95.935 euros els treballs de millora i manteniment dels refugis de muntanya no guardats

El Govern ha adjudicat a l'empresa T.P. La Coma els treballs de manteniment i millora de diversos refugis de muntanya no guardats per un import de 95.935,75 euros. Aquesta adjudicació correspon a la campanya del 2024 i inclou diverses intervencions que es duran a terme en els refugis seleccionats.

El manteniment dels refugis de muntanya és fonamental per assegurar el confort i la seguretat dels senderistes que hi fan parada. A causa de les condicions meteorològiques adverses a què estan sotmesos aquests edificis, és necessari dur a terme un manteniment continu i gradual per preservar-ne l'estat i garantir-ne la funcionalitat.

En aquesta campanya, s'intervindrà en els refugis d'Ensagents, les Agols, Prat Primer i la Cabana de la Vall del Riu. Els treballs inclouen la pintura, la reparació de teulades, la instal·lació d'estufes i la millora dels sistemes d'evacuació de fums, així com la reparació de portes i finestres. Aquestes accions són essencials per mantenir aquests refugis en condicions òptimes en un entorn natural dur i exigent.

A més, aquestes tasques de millora es complementen amb la neteja i el manteniment bàsic que el Departament de Medi Ambient realitza cada estiu mitjançant la contractació de personal eventual, assegurant així que els refugis estiguin en les millors condicions possibles per als usuaris.