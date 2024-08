El servei telefònic de Tràmits i Tributs s'amplia a 12 hores continuades d'atenció

El servei d’atenció telefònica del Govern s’amplia fins a les 20.00 hores. Així ho ha comunicat aquest matí el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, posant en relleu la importància d’aquesta iniciativa per tal de facilitar l’accés a la informació a la ciutadania i, al mateix temps, evitar desplaçaments innecessaris.

D’aquesta manera, l’atenció telefònica començarà a les 08.00 hores i s’allargarà, més enllà de l’horari d’obertura dels edificis administratius, fins a les 20.00 hores. És a dir, es proporcionarà un servei continuat durant 12.00 hores ininterrompudes en els telèfons 875 700 (genèric del Govern), 150 (Tràmits) i 885 005 (Departament de Tributs i Fronteres). Així, la voluntat que es busca és anar prioritzant progressivament un únic número (el 875 700) per facilitar la comunicació.

Així mateix, i dins d’aquesta franja horària, quan no es pugui donar resposta a la demanda formulada per trucada, el servei d’atenció telefònica agafarà l’encàrrec i enviarà un correu electrònic a la persona del Govern responsable de la informació requerida. Per això, quan aviat com sigui possible, podrà contactar directament amb el ciutadà que ha sol·licitat informació i contestar a la seva petició, evitant reiterades trucades dels interessats. “Oferim, així, una millor cobertura al ciutadà, facilitant una porta d’entrada a l’Administració més enllà de l’horari habitual d’obertura al públic”, ha explicat Rossell.