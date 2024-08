FEDA es marca l’any 2027 perquè el 75% d’electricitat importada al país sigui renovable

FEDA ha presentat avui el nou Pla de Sostenibilitat de l’organització, el qual iniciaria aquest any amb un seguit d’objectius previstos com a màxim pel 2027. En total, són 31 objectius i 86 accions dividides en tres eixos: governança, social i ambiental, tal com ho han explicat la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clientela, Nerea Moreno, i la responsable de Sostenibilitat, Katia Vilana.

Pel que fa a l’ambiental, aquest compta amb 11 objectius i 34 accions, focalizant-se especialment en el fet que, en primer lloc, l'any 2027 el 75% de l’electricitat importada a Andorra sigui renovable i, en segon lloc, incrementar el 33% de la producció d’energia elèctrica del país. Aquest últim, d’acord amb la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. Continuant en l’èxit ambiental, des de FEDA també es marquen augmentar els clients connectats a les xarxes de calor en un 25%, reduir les emissions generades per la mobilitat del personal en un 10% i reduir el consum d’energia elèctrica conjunt de les instal·lacions del grup entre altres. Tant Moreno com Vilana han coincidit en el fet que “són objectius ambiciosos, però possibles”.

Finalitzant amb aquest eix, FEDA també preveu accions com la construcció del parc eòlic al Pic de Maià o l’increment de les instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes dels edificis, el càlcul de les petjades de carboni, hídrica i digital, i la compensació de les emissions generades pel grup en l’abast 1 (les emissions directes).

D’altra banda, tal com s’ha esmentat anteriorment, el Pla de Sostenibilitat compta amb dos eixos més. En referència al social, el nou document detalla que es buscarà reduir la bretxa salarial amb complements al 10%, a més d'intentar mantenir la satisfacció de la clientela per sobre d'una nota de 8 sobre 10 i continuar assolint valors de temps d’interrupció de subministrament molt baixos, per sota dels 15 minuts anuals.

Pel que fa a la governança, la qual fa referència a la manera com s’aplica la sostenibilitat en els àmbits de gestió de l’entitat, FEDA es marca mantenir i ampliar certificacions a estàndards internacionals i adhesions a iniciatives reconegudes. En aquest sentit, després de ser pionera reportant amb GRI i adherint-se al Global Compact, la parapública vol obrir camí afegint els indicadors ESRS (European Sustainability Reporting Standards) a molt curt termini.

En darrer punt, cal recordar que aquest és el segon Pla de Sostenibilitat que té FEDA, després d’estrenar-se l'any 2019. No obstant això, i tal com ha apuntalat Moreno, aquest segon document “és més ambiciós, amb objectius i xifres concretes. En canvi, el primer era un pla intern enfocat a l’operativa del dia a dia”, ha sentenciat la directora de Sostenibilitat.