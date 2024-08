Encamp es prepara per al 35è Aplec i el 29è Concurs de colles sardanistes

Encamp tornarà a acollir, com ja és tradició, un nou cap de setmana sardanista, concretament els dies 31 d'agost i 1 de setembre , amb el 35è Aplec de la Sardana i el 29è Concurs de colles sardanistes amb un total de vuit colles participants , dues més que l'any anterior. Així, les colles participants seran la Lira Vendrellenca, del Vendrell, Continuïtat, l'Enèrgica, Amunt i Crits i Petits Amunt i Crits (totes quatre de Terrassa), Fonts de Valldans de Ponts, Noves Branques de Vilanova de Bellpuig i, finalment, el Grup Sardanista Balàfia de Lleida. Cal remarcar que la trobada s'iniciarà aquest dissabte 31 d'agost, a partir de les 18.00 hores a la plaça dels Arínsols, amb el 29è Concurs de colles sardanistes . Així, la cobla encarregada de començar serà La Flama de Farners, amb una primera sardana de lluïment (Per sempre de Marc Timón), la sardana revessa (segona sardana de lluïment amb Pètals d'una flor de juny d'Anna Abad) i la sardana de Germanor (Plaça, la de l'església de Jaume Burjachs). D'altra banda, la repartició de premis i salutació de les autoritats es preveu en finalitzar el concurs aproximadament cap a les 18.45 hores. A partir de les 22.00 hores, a la plaça dels Arínsols començarà l'audició de sardanes, amb un total de nou , també amb la cobla La Flama de Farners. Pel que fa al diumenge, 1 de setembre, es donarà el tret de sortida a l'Aplec de la sardana a partir de les 11.00 hores , a la plaça del Arínsols. Cal recordar que el programa sardanista consta de 12 sardanes en la ballada de matí, amb les cobles La Flama de Farners i Jovenívola de Sabadell i 13 en la sessió de tarda, amb les mateixes cobles. Al voltant de les 17.30 hores es viurà un moment especial amb el reconeixement a títol pòstum que se li rendirà a Rosa Carreras Pont , la qual va ser una persona molt vinculada al món sardanista, havent format part de la junta que va impulsar la primera agrupació sardanista d'Encamp, La Grandalla, i esdevenint una figura clau en la divulgació i l'aprenentatge d'aquesta dansa.

