'El vestit POP de l'emperador', el nou festival infantil que ofereix Encamp

La parròquia d'Encamp presentarà el pròxim 28 de setembre, a partir de les 17.00 hores a la sala de festes del Complex esportiu, el musical infantil 'El vestit POP de l'emperador'. Es tracta d'una versió musical i contemporània del conte clàssic de Hans Christian Andersen, a càrrec de La Roda Produccions.



A causa del darrer èxit de programació amb 'Viatge a Oz', arriba a Encamp una obra més que contrastada, de la mà d'una companyia amb una dotzena d'espectacles diferents i més de 20 anys de trajectòria. D'aquesta manera, 'El vestit POP de l'emperador' combina una gran qualitat estètica amb una dramatúrgia plena de comèdia, música, ball i, també, educació, amb la transmissió de valors cívics i culturals a través del teatre.



Convé mencionar que 'El vestit POP de l'Emperador' adapta en clau musical el conte de Hans Christian Andersen, el qual, des del seu llançament l'any 1837, ha ensenyat a diferents generacions de lectores i lectors ano deixar-se enganyar pels afalacs i les opinions buides. Val a dir que l'autor va ser un dels escriptors de literatura per a infants més importants del segle XIX, gràcies als seus contes i novel·les curtes, traduïts en gairebé tots els idiomes.



Per això, la parròquia encampadana rep a Sa Majestat l'Emperador Presumit, el qual s'encarregarà, juntament amb molts altres personatges, de què els més petits gaudeixin i aprenguin sobre la importància de deixar de costat la vanitat i la hipocresia de les persones que només volen aprofitar-se dels altres. Les entrades estaran disponibles a partir de demà, a partir de les 10.00 hores, i es poden adquirir a la web comuencamp.ad a un preu de 5 euros pels infants fins a 12 anys i 10 euros pels adults.