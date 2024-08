Irineu Esteve i Gina del Rio faran més estades d'entrenament a partir del setembre

Abans de viatjar a Noruega, cal destacar que el fondista està continuant amb les seves sessions d’entrenament a Font Romeu, i que després de Trondheim continuarà uns dies a Oslo amb el seu equip per desplaçar-se després al túnel de Torsby per esquiar durant dos dies.

Irineu Esteve, després de competir al Blink Festival, i Gina del Rio a la Toppidrettsveka de Trondheim, han continuat amb la preparació de pretemporada i també han pogut tenir dies de descans per assimilar l’entrenament, i segons han informat des de la FAE, de cara al mes de setembre tindran més estades.

Per El Periòdic

Pretemporada per al curs 2024/25

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació